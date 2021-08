Fußball, Kreispokal : SVS feiert Derbysieg beim SVB

Leverkusen Der Fußball-Landesligist setzt sich in der dritten Runde klar gegen den Kreisliga-Rivalen durch. Doch ganz so deutlich wie das Ergebnis war der Spielverlauf nicht.

Nicht wenige Teilnehmer hatten das Nachbarschaftsduell zwischen den Kreisliga-Fußballern des SV Bergfried Leverkusen und dem SV Schlebusch als „Spiel des Jahres“ ausgerufen. In der dritten Runde des Kreispokals setzte sich der von Stefan Müller trainierte Landesligist am Ende deutlich mit 6:1 (2:0) beim Außenseiter durch. So groß, wie es das Ergebnis es vermuten ließe, waren die Leistungsunterschiede aber bei weitem nicht.

SVS-Mittelfeldspieler Sebastian Bamberg (2./8.) und Angreifer Mustafa Uzun (25.) hatten beste Gelegenheiten für den Führungstreffer, doch ihre Versuche verfehlten das Ziel. Bergfried kam in der Folge aber besser in die Partie und hatte nach rund einer halben Stunde auch mehr vom Spiel. Doch gerade als alles für ein Tor der Hausherren sprach, schlugen die Müller-Schützlinge eiskalt zu: Bamberg (39.) und Uzun (45.) sorgten für einen 2:0-Vorsprung des Favoriten zur Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Joel Lombardi auf 3:0, doch nach etwas mehr als einer Stunde waren die Platzherren an der Reihe: Torsten Sperlich verwandelte sicher einen Foulelfmeter. René Rekus und Jan Fromke hatten in der Folge noch gute Chancen für das Anschlusstor. „Dann wäre es auch noch mal spannender geworden“, betonte Diekamp. Uzun (72.), der eingewechselte Marcel Schulz (88.) und Lombardi (90.) beseitigten aber alle Restzweifel. Während der SVS am Sonntag (15 Uhr) noch einmal beim ambitionierten Bezirksligisten DV Solingen testet, tritt Bergfried ab 13 Uhr zum ersten Meisterschaftsspiel bei Deutz 05 II an.