Fußball, Landesliga : 5:0 – SVS düpiert den Spitzenreiter

Leverkusen Nach einer torlosen ersten Halbzeit spielt sich der Fußball-Landesligist SV Schlebusch gegen den FV Wiehl in einen Rausch. Drei Einwechselspieler treffen.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – FV Wiehl 5:0 (0:0). Trainer Stefan Müller hatte seinem SVS im Duell mit dem bis dahin souveränen Tabellenführer aus Wiehl durchaus einiges zugetraut. Doch was die Schlebuscher am Sonntagnachmittag in den zweiten 45 Minuten ablieferten, war auch für ihn nur schwer in Worte zu fassen. Dank einer herausragenden Leistung fegte der SVS im zweiten Abschnitt über den Liga-Primus hinweg, spielte sich in einen regelrechten Rausch und gewann am Ende verdient mit 5:0 (0:0).