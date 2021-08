Fußball in der Region : Bergfried will den Favoriten aus Schlebusch stürzen

Rhein-Wupper In der dritten Pokalrunde trifft der A-Ligist SV Bergfried Leverkusen am heutigen Dienstagabend (19.30 Uhr) auf den favorisierten Landesligisten SV Schlebusch.

Fußball-Kreispokal Köln: SG Worringen – SV Bergfried 3:6 (1:2). Trotz einiger individueller Fehler haben die Steinbücheler in einer intensiven Pokalpartie die Nerven behalten und wurden ihrer Favoritenrolle vor allem in der zweiten Hälfte gerecht. Neben zwei Eigentoren der Worringer sorgten Kevin Sivakumar, Thorsten Sperlich per Elfmeter und Moritz Blumenthal, der nach seiner Einwechslung doppelt traf, für das Weiterkommen. „Wir sind verdient in die nächste Runde eingezogen, auch wenn uns im Spiel nach vorne oftmals die letzte Konsequenz gefehlt hat“, sagte Trainer Hannes Diekamp. Nun freue sich sein Team auf das erste Saisonhighlight gegen den Landesligisten SV Schlebusch. „Wir wollen in die nächste Runde, auch wenn wir natürlich der Außenseiter sind“, erzählt der 34-Jährige. Das Spiel findet am heutigen Dienstag statt. Anstoß am Höfer Weg ist um 19.30 Uhr.