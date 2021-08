Handball, 3. Liga : TuS 82 Opladen kann nur auswärts testen

Leverkusen Der von Fabrice Voigt trainierte Handball-Drittligist feiert Erfolge beim TV Korschenbroich und TV Aldekerk. Am Wochenende stehen bereits die nächsten Tests an. In eigener Halle kann noch nicht gespielt werden.

„Respekt an meine Jungs, wie sie die aktuelle Situation meistern“, sagte der Coach. „Trotz aller Widrigkeiten geben alle Vollgas und belohnen sich am Ende des Tages für ihre Arbeit.“ Weiter geht es am Wochenende ebenfalls in fremder Halle. Die Leverkusener reisen am Samstag nach Belgien zu einem Dreierturnier bei Sporting Pelt, am Sonntag treten sie in Gummersbach gegen Regionalligist HC Gelpe/Strombach an.