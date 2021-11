Fußball, Kreisliga : Bergfried verspielt doppelte Führung, Hitdorf feiert ersten Sieg

Rhein-Wupper Der SV Bergfried Leverkusen verliert mit 3:4 im Spitzenspiel gegen die DJK Südwest Köln und der SC Hitdorf holt seinen ersten „Dreier“ der Saison. Im Kreis Solingen dreht der BV Bergisch Neukirchen indes die Partie.

Fußball-Kreisliga A Köln: Prometheus Italia – SC Hitdorf 0:9 (0:3). Im zwölften Anlauf hat die Mannschaft von Trainer Udo Dornhaus ihren ersten Saisonsieg gefeiert – und was für einen. Der SCH schenkte dem direkten Konkurrenten in Köln gleich neun Tore ein. „Das hat allen Beteiligten natürlich richtig gutgetan“, sagte Dornhaus. Mann des Tages war ohne Zweifel Marlon Beckhoff: Der Angreifer erzielte beeindruckende sechs Treffer. Für die weiteren Tore zeichneten Angin Ahmad, Daniel Fischermann und Florian Kobling verantwortlich.

SV Bergfried Leverkusen – Südwest Köln 3:4 (2:3). Gegen Südwest verspielten die Steinbücheler im Spitzenspiel gleich zwei Mal eine Führung. Torsten Sperlich (5.) und Kevin Sivakumar (29.) hatten die Gastgeber jeweils in Führung gebracht, doch der Tabellenzweite aus Köln hatte jeweils die passende Antwort parat und ging kurz vor der Halbzeit dann erstmals selbst in Front. Jan Fromke egalisierte den Spielstand gleich nach dem Wiederanpfiff, doch die Gäste hatten das letzte Wort: Vier Minuten vor dem Abpfiff erzielten sie das Siegtor zum 4:3.

Spvg. Rheindörfer Nord – SV Schlebusch II 3:0 (1:0). Der Abwärtstrend bei der Schlebuscher Zweitvertretung hält an. Beim Tabellenführer kassierte die Mannschaft von Trainer Marco Treubmann die sechste Niederlage in Serie und rutschte auf den vorletzten Platz ab. Kurz vor der Pause fiel das 0:1 aus Sicht des SVS II, in der Schlussphase machten die Hausherren alles klar.