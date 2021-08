Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen testen viel und werden Dritter beim Domstadt-Cup

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen haben sich beim Turnier im nordhessischen Fritzlar in guter Frühform präsentiert. Trainer Martin Schwarzwald war zufrieden.

Viel ausprobieren und eine erste Duftmarke setzen hatten Bayers Bundesliga-Handballerinnen und ihr Trainer Martin Schwarzwald als Ziele für die Teilnahme am Domstadt-Cup im nordhessischen Fritzlar ausgegeben. Beiden Vorgaben wurden die Elfen gerecht. Sie schlossen das erstklassig besetzte Turnier als Dritter ab und verloren einzig das Auftaktspiel gegen den Ligakonkurrenten HSG Blomberg/Lippe, was sie – wie sich später erweisen sollte – bereits die Finalteilnahme gekostet hatte.

Für das 16:20 (wie alle Turnierspiele über zwei Mal 20 Minuten) gab es jedoch eine gute Erklärung. „Zum Turnierstart hat man uns ein wenig die harte Woche im Trainingslager angemerkt, so dass uns in dieser Partie am Ende etwas die Frische gefehlt hat“, analysierte Schwarzwald. Anschließend habe sein Team sich kontinuierlich gesteigert. Das drückte sich mit Siegen gegen Gastgeber Germania Fritzlar (20:11), Zweitligist Mainz 05 (15:13) sowie im „kleinen Finale“ gegen den Bundesligisten Bad Wildungen Vipers (18:14) auch in entsprechenden Resultaten aus.

Zwischen den Turnieren in Fritzlar und nächste Woche in Bensheim bestreiten die Leverkusenerinnen drei Testspiele. Heute treffen sie in Wuppertal auf den Zweitligisten TV Beyeröhde, am Freitag und Samstag in Blomberg auf Gastgeber HSG Blomberg-Lippe und den Domstadt-Cup-Sieger Buxtehuder SV.