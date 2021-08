Kreispokal : SV Schlebusch setzt in Porz auf hohes Tempo

Leverkusen Während Landesligist SV Schlebusch im Kreispokal beim Ligakonkurrenten In Porz antreten muss, geht es für den Bezirksligisten FC Leverkusen nach Nippes.

SpVg Porz – SV Schlebusch. Ein schwieriges Los haben die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch in der zweiten Pokalrunde auf Kreisebene erwischt. Am Sonntag (15 Uhr) ist die von Stefan Müller trainierte Mannschaft zu Gast beim gleichklassigen Team in Köln-Porz, das auch beim Start der Liga in zwei Wochen als erster Gegner wartet.