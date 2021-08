Fußball, Kreispokal : SV Schlebusch und FC Leverkusen sind eine Runde weiter

Leverkusen Landesligist SV Schlebusch schlägt Porz und trifft bereits am Dienstag im Nachbarschaftsduell auf Bergfried. Bezirksligist FC Leverkusen hat mit der TFG Köln-Nippes keine Probleme.

Fußball, 2. Kreispokalrunde: Sportvereinigung Köln-Porz – SV Schlebusch 2:3 (1:0). Im Aufeinandertreffen der Landesliga-Konkurrenten haben die Schlebuscher Fußballer die Oberhand behalten und die dritte Runde des Kreispokals erreicht. Stefan Müller betonte aber, dass beim Gegner viele Spieler gefehlt hätten. „Von daher hat das Resultat keine richtige Aussagekraft. Wir sind einfach froh, die nächste Runde erreicht zu haben“, sagte der SVS-Trainer. Ein Wiedersehen zwischen beiden Teams gibt es in zwei Wochen zum Ligastart.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde gingen die Platzherren in Führung. Sebastian Bamberg erzielte in der 57. Minute den Ausgleich – und prompt lief es besser beim SVS. Joel Lombardi verwandelte einen Foulelfmeter zur 2:1-Gästeführung (62.), nur sechs Minuten später sorgte Bamberg für die Vorentscheidung. Der erneute Anschlusstreffer der Porzer kam zu spät.

Schon am Dienstagabend geht es für Schlebusch beim Nachbarn SV Bergfried in der dritten Runde weiter (19.30 Uhr). Müller betonte: „Wir schleppen uns im Moment durch die Vorbereitung, da tut so ein Erfolg jetzt natürlich sehr gut.“