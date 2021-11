Fußball, Landesliga : SV Schlebusch gewinnt auch ohne Trainer

Leverkusen In Abwesenheit von Coach Stefan Müller und seinem Assistenten Nicolas Hartl gewinnt der SV Schlebusch 3:1 in Mondorf und erobert Platz drei der Tabelle.

Fußball-Landesliga: TuS Mondorf – SV Schlebusch 1:3 (0:1). In dieser Saison haben die Schlebuscher schon viel erlebt. Immer wieder standen Trainer Stefan Müller wichtige Spieler nicht zur Verfügung – und oft war Improvisationstalent gefragt. Den bisher eingefahrenen Ergebnissen konnte das aber nichts anhaben. Die Mannschaft belegt nach dem Sieg in Mondorf fast schon sensationell Platz drei in der Tabelle.