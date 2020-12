Para-Sport : Die ideale Besetzung für einen einzigartigen Job

Leverkusen Seit Anfang des Jahres ist die Leverkusenerin Sara Grädtke die erste fest angestellte Klassifiziererin für Para-Leichtathletik – und sie geht voll auf in dem Job.

Grädkte wirkt wie die ideale Besetzung für den Job. Neben ihrem physiotherapeutischen Wurzeln bekommt die 36-Jährige täglich als Trainerin die Praxis mit. Sie leitet in Leverkusen die „#HappyParaKids“- und die „#FitMitOhneProthese“-Gruppe für alle Sportbegeisterten. Zudem trainiert sie unter anderem Johannes Bessell, der 2018 in Berlin bei der Europameisterschaft Bronze über 1500 Meter gewann und nun im Marathon auf die Qualifikation für die Paralympics 2021 in Tokio hofft.

In der Para-Leichtathletik gibt es fünf Behinderungskategorien: Sehbehinderung, intellektuelle Beeinträchtigung, Zerebralparese, Amputierte/Les autres und Rückenmarksverletzungen. Je größer die Klassennummer, desto geringer ist der Grad der Behinderung. Zudem wird der Nummer der Buchstabe T für Track, also Bahn- und Sprungdisziplinen, oder F für Field, also technische Disziplinen, vorangestellt. Doppelt unterschenkelamputierte Sprinterinnen und Sprinter sind beispielsweise in der Klasse T62.

Grädtke war von Anfang an fasziniert von der Klassifizierung. Sie sagt: „Ich liebe es, die Tests durchzuführen und die Athleten zu vermessen und fand es schon immer spannend zu sehen, wer in welcher Klasse starten darf und wer nicht.“ Schließlich kommt es immer wieder zu gefährlichem Halbwissen, dass jungen Athletinnen und Athleten ohne Überprüfung gesagt wird, dass sie in dieser und jener Klasse seien – was am Ende manchmal nicht stimmt. „Das ist in meinen Augen ein absolutes No-Go, denn wenn man falsch liegt, kann das ziemlich schwerwiegende Folgen für die Athleten haben.“ Einige Disziplinen wie Diskuswurf werden in der Para-Leichtathletik nämlich nur in gewissen Klassen angeboten: „Wenn der Athlet dann in der falschen Klasse ist und im schlimmsten Fall die falsche Disziplin trainiert, ist das schon etwas bedauerlich, weil ja potenzielle Teilnahmen dadurch nicht mehr möglich sind.“