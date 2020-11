Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : TSV Bayer 04 empfängt Oythe zum Derby-Formtest

Leverkusen Vor dem Top-Spiel nächste Woche in Köln bekommen es die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen zunächst mit dem Vorletzten aus Oythe zu tun. Los geht’s am Samstag um 19.30 Uhr.

Tigin Yaglioglu hat gelernt, von Tag zu Tag zu planen. „Eigentlich schaue ich immer gerne weit nach vorne. Das geht in dieser Saison nicht, weil sich die Situation ständig ändert und eine gewisse Unsicherheit herrscht. Aber daran haben wir uns gewöhnt“, sagt der Trainer der Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04, der auch deshalb noch nicht auf das am nächsten Wochenende bevorstehende Topspiel und Derby gegen Köln schauen möchte. „Erstmal ist Oythe“, betont der Coach mit Blick auf die am Samstag (19.30 Uhr, Ostermann-Arena) angesetzte Partie gegen die Mannschaft aus Vechta.

Sollten Köln und Leverkusen an diesem Wochenende ihre Hausaufgaben machen, stehen beide Teams punktgleich an der Spitze. „Das muss uns erstmal gelingen, auch wenn wir gegen den Vorletzten spielen“, sagt Yaglioglu. Dass Oythe Qualität hat, hat das Team trotz erst vier Punkten bewiesen. So wären die Domstädter beinahe mit einer Niederlage aus Niedersachsen zurückgekehrt. Köln gewann in fünf hart umkämpften Sätzen und verlor somit einen Tabellenpunkt.