USA sagen Trainingslager ab : Dutzende japanische Städte wollen keine Olympia-Gastgeber mehr sein

Stehen weiter unter einem schlechten Stern: Die Olympischen Spiele in Tokio. Foto: dpa/Koji Sasahara

Tokio Die Coronavirus-Pandemie beeinflusst die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und macht deutlich, wie schwierig die Verhältnisse in Japan noch sind. Nun haben erste Mannschaften ihre Trainingslager abgesagt - zudem ziehen sich Städte als Gastgeber zurück.

Die Leichtathletik-Mannschaft der USA hat ihr vorolympisches Trainingslager in Japan abgesagt. Das teilten japanische Offizielle und das US-Team am Donnerstag mit. Als Grund nannten sie Sicherheitsbedenken aufgrund der Corona-Pandemie. Mit dieser Entscheidung sind die USA nicht alleine, auch andere Athleten hatten ihre Trainingslager bereits abgesagt. Ursprünglich sollte es außerhalb von Tokio in Chiba stattfinden.