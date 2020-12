Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen verliert Spiel und Tabellenführung

Opladen Gegen Eintracht Braunschweig präsentieren sich Opladens Basketballerinnen schwach. Vor allem die vielen Ballverluste stören Trainerin Grit Schneider.

„Wir haben einen 1:16-Lauf kassiert“, berichtete Schneider. Es habe „rein gar nichts mehr“ funktioniert. Die Partie sei nach dem Lauf der Gäste vorzeitig entschieden gewesen. Trotz des Einbruchs zu Beginn der zweiten Hälfte konnte die Trainerin der Spielweise aber auch Positives abgewinnen. Im Vergleich zur Pleite in der Vorwoche beim Zweiten in Düsseldorf habe sich das Team in einigen Bereichen verbessert gezeigt.