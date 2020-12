Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : TSV Bayer deckt den Tisch für das Derby

Leverkusen Gegen den VfL Oythe geben sich die Leverkusener Volleyballerinnen keine Blöße und gewinnen die Zweitliga-Partie mit 3:0. Samstag steht das Topspiel in Köln an.

Ein Blick auf die Zweitliga-Tabelle genügt, um den Favoriten im Duell des TSV Bayer 04 gegen den VfL Oythe auszumachen. Der Spitzenreiter aus Leverkusen überzeugte gegen den Vorletzten vom ersten bis zum letzten Ballwechsel und gewann standesgemäß mit 3:0 (25:18, 25:11, 25:19). Nun kommt es für die Volleyballerinnen am kommenden Wochenende zum Topspiel gegen die DSHS Köln.

„Sicher konnten wir uns bei weitem nicht sein“, sagte Trainer Tigin Yaglioglu. „Ich habe die Mädels vor dem Spiel noch einmal daran erinnert, was für eine Qualität Oythe trotz seiner bislang mageren Bilanz hat.“ Schließlich hatte der Kontrahent den starken Kölnerinnen einen Punkt abgerungen. Entsprechend konzentriert präsentierten sich die Leverkusenerinnen von Beginn an, so dass der Coach die Gelegenheit hatte, häufiger als üblich zu wechseln.