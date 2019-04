Führung zur Pause: Leichlinger TV wehrt sich vergeblich gegen Krefeld

Leichlingen Die Drittliga-Handballer des LTV verlieren nach einer Führung zur Pause mit 22:29 gegen Spitzenreiter HSG Krefeld.

Zu Beginn der Saison schielte der Leichlinger TV noch auf den Titel der West-Staffel, nun ist die Mannschaft von Trainer Lars Hepp froh, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. „Es gibt genügend Mannschaften, die im unteren Bereich der Tabelle rumkrebsen, die gerne so viele Punkte hätten“, sagte er am Freitagabend. Da hatte sein Team soeben die dritte Pleite in Folge kassiert und sich dem designierten Staffelsieger HSG Krefeld mit 22:29 (13:12) geschlagen gegeben. Während die Gäste feierten, rutschte Leichlingen auf den siebten Platz.

Dabei lieferte der LTV in der ersten Hälfte eine streckenweise bärenstarke Vorstellung. Mit nur zwei Wechseloptionen auf der Bank rangen die Drittliga-Handballer von der Wupper den Gästen viele Bälle ab und kamen immer wieder über die starken Maik Schneider und David Kreckler zu Torerfolgen. „Ich bin stolz darauf, was die Jungs mit so viel Leidenschaft in der ersten Halbzeit gespielt haben“, sagte Hepp und betonte: „Ich kann ihnen keinen Vorwurf machen.“