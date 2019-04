Fußball aus der Region: SVS investiert zu wenig, FCL landet einen Coup

Leverkusen Während der Landesligist SV Schlebusch gegen Brühl patzt, feiert der FC Leverkusen in der Bezirksliga einen Sieg gegen den Tabellenzweiten Hohkeppel.

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – SC Brühl 2:3 (1:1). Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten aus Brühl hätten die Schlebuscher Fußballer wieder auf den zweiten Tabellenplatz klettern können. Doch wie schon so häufig in dieser Saison verpasste das SVS-Team um Trainer Stefan Müller die Gelegenheit und ging überraschend leer aus. „Es ist irgendwie verhext. Aber wir müssen uns auch eingestehen, dass die Jungs dieses Mal zu wenig investiert haben. Und nach der 2:1-Führung haben sicherlich auch einige gedacht, dass das jetzt von alleine gehen würde“, sagte Müller.

Nick Rohrbeck hatte in der elften Minute für die Führung der Hausherren gesorgt, nach etwas mehr als einer halben Stunde zogen die Gäste gleich. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff war dann wieder Rohrbeck zur Stelle – und der Favorit schien auf den nächsten Sieg zuzusteuern. In den letzten fünf Minuten der Partie passte jedoch nichts mehr zusammen – und die Gäste sicherten sich mit zwei späten Treffern die drei Punkte. „Letztlich sind wir es selbst schuld und müssen uns an die eigene Nase fassen. Aber wir werden auch nach diesem Tiefpunkt wieder aufstehen und schnell zurückkommen“, betonte der Coach.