3. Handball-Liga: LTV empfängt den designierten Meister zum Duell

Leichlingen Alles andere als eine Niederlage gegen Spitzenreiter HSG Krefeld wäre für Leichlingens Drittliga-Handballer ein großer Erfolg.

Wenn man es am wenigsten gebrauchen kann, kommt es meist knüppeldick. So auch für die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV. Inzwischen sind beim früheren Westdeutschen Meister mehr Spieler verletzt als fit. Das Team von Trainer Lars Hepp musste zudem zuletzt vier Niederlagen aus fünf Spielen einstecken. Am Freitag (20 Uhr, Ostermann-Forum) kommt mit der HSG Krefeld nun auch noch die beste Mannschaft der Liga an die Wupper.