Versuchter Raub : Grefratherin wehrt 14-Jährige ab und vereitelt Diebstahl

Die Grefratherin hielt die Geldbörse fest. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Viersen Eine Frau aus Grefrath ist am späten Freitagabend am Bahnhof in Viersen ausgeraubt worden. Gegen 23.45 Uhr wollte die 46-Jährige gerade das Geld, das sie einem Geldautomaten im Bahnhof entnommen hatte, in ihrer Geldbörse verwahren, als ein junges Mädchen ihr diese zu entreißen versuchte.

Die Grefratherin aber hielt dagegen und als ein in der Nähe wartender Begleiter hinzueilte, flüchtete das Mädchen ohne Beute. Sie versuchte vergeblich, von zwei Autos mitgenommen zu werden und entfernte sich dann zu Fuß. So erzählte es die 46-Jährige der Polizei.