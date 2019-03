Fußball aus der Region: SVS zeigt Respekt vor Brühl, FCL hofft auf neue Serie

Leverkusen Während Schlebusch in der Landesliga auf Brühl trifft, ist Bezirksligist FC Leverkusen beim Zweiten in Hohkeppel gefordert.

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – SC Brühl. So spannend im Moment der Kampf um die Plätze hinter dem Tabellenführer FC Pesch verläuft – das Rennen um den Klassenerhalt in der Landesliga ist nicht minder aufregend. Gleich sieben Mannschaften, darunter im Tabellenzwölften SC Brühl auch der kommende Gegner des SV Schlebusch am Sonntag (15.15 Uhr), müssen sich noch große Sorgen um ihre Liga-Zugehörigkeit zur neuen Saison machen.