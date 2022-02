95 Jahre Lintforter Turnverein : Auf zum „Denkathlon“ mit dem LTV

Catherine Yeardley (Alexianer) und Ulrike Plitt, Geschäftsführerin im Lintforter Turnverein, freuen sich auf das erste gemeinsame Projekt: Der Denkathlon kombiniert Bewegung mit Denksport und richtet sich an Jung und Alt, insbesondere an Menschen mit Demenz. Die Hunde Charly und Mario sind beim Spaziergang dabei. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Serie Kamp-Lintfort Der Turnverein, der in diesem Jahr den 95. Geburtstag feiert, lebt die Inklusion. Im März startet er mit den Alexianern ein motorisch-kognitives Training für alle. Der „Denkathlon“ kombiniert Bewegung und Denksport. Zwei Spaziergänge sind schon terminiert.

Von Anja Katzke

Ein gemeinsamer Spaziergang an der frischen Luft tut gut. Wenn er mit kleinen Denksport-Aufgaben kombiniert wird, sorgt das für viel Spaß und gute Laune. Mehr noch: „Bewegung trainiert nicht nur unseren Körper, sondern fördert die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns. Das motorisch-kognitive Training ist besonders effektiv“, sagt Ulrike Plitt, Geschäftsführerin und Pressesprecherin des Lintforter Turnvereins (LTV). Mit dem „Denkathlon“ hat der Sportverein, der 95 Jahren alt wird (RP berichtete), ein neues inklusives Angebot geschaffen, das sich an Jung und Alt sowie insbesondere an Menschen mit Demenz richtet. Ermöglicht wird das Projekt durch einen neuen Kooperationspartner, mit dem sich der LTV vernetzt hat: die Alexianer. Den „Denkathlon“ hat Catherine Yeardley von der Klinik für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie als ein Freizeitangebot vorgeschlagen.

Der mitgliederstärkste Verein in Kamp-Lintfort hat die Inklusion schon vor Jahren in seinem Leitbild verankert. Seit 2013 erprobt der LTV, wie alle Menschen am Sportleben teilhaben und im Verein integriert werden können. „Wir waren Modellverein eines von Landessportbund und von Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW geförderten Projektes zum Thema Inklusion“, berichtet Ulrike Plitt. Die Teilnahme am Projekt führte im Turnverein zu verschiedenen und speziellen Angeboten: „Locker vom Hocker“ für Menschen mit vielfältigen Einschränkungen, Sport für Menschen mit Demenz oder der Rollator-Führerschein stehen beispielhaft für die Inklusionsbemühungen des Vereins. Dabei legt der LTV großen Wert auf die so genannte „Schlappennähe“, niederschwellige und bedarfsgerechte Angebote, die nicht so weit von Zuhause weg sind.

Info Bewegung und Denksport kombiniert Denkathlon Zwei Spaziergänge mit kleinen Denkaufgaben sind bereits geplant: Sie finden statt am 17. März und am 23. Juni, jeweils von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist die Außenstelle der Alexianer Krefeld GmbH im Sozialwerk St. Georg an der Goethestraße 2 in Kamp-Lintfort.



Information Eine Anmeldung bei Catherine Yeardley ist nötig. Telefon: 0170 1473160.

„Wir haben die Strukturen unserer Vereinsarbeit komplett darauf ausgerichtet. Inklusion ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, sagt die Geschäftsführerin des Lintforter Turnvereins. Nicht nur im Bereich Sport und Demenz setzt der Verein immer wieder auch auf Fachkompetenz. Neuester Kooperationspartner sind die Alexianer. „Wir haben hier in Kamp-Lintfort früh die Fühler ausgestreckt und festgestellt, dass wir beim LTV an der richtigen Stelle sind“, betont Catherine Yeardley. Nicht ohne Grund: „Wir, also die Alexianer Krefeld GmbH, haben eine Projektförderung der Krankenkassen erhalten, die es uns ermöglicht, Netzwerke im Kreis Wesel aufzubauen, mit dem Ziel, die Situation von pflegenden Angehörigen in den Bereichen Demenz und Depression sowie die Versorgung der Betroffenen beispielsweise in Form von Gruppenangeboten zu verbessern.“

Die Alexianer kooperieren in Kamp-Lintfort mit dem Sozialwerk St. Georg, das eine Senioren-Einrichtung betreibt. Demenz sei noch heute in vielen Familien ein Tabu, das es aufzubrechen gelte, betont Yeardley, die auch den Hundebesuchsdienst „4 Pfoten für Sie“ anbietet. Geschulte ehrenamtliche Helfer und ihre Hunde besuchen Menschen in ihrer häuslichen Umgebung oder in einer Einrichtung, um Angehörige zu entlasten und ein Stück Normalität in den Alltag zu bringen. Der Denkathlon ist ein neu entwickeltes Format. „Bewegung ist eine große Komponente zur Erhaltung der Gesundheit – auch bei einer diagnostizierten Demenz. In den Sportgruppen wird nicht nur die Motorik gestärkt, es werden wichtige Anreize geboten, positive Gefühle geweckt und der soziale Kontakt gefördert“, erläutert Yeardley. Es gehe darum, die Menschen durch die Bewegung ins Hier und Jetzt zu holen. Beim Denkathlon kombinieren die beiden Projektpartner spielerisches, unterhaltsames und aktivierendes Gehirn- und Gedächtnistraining mit körperlicher Aktivität.