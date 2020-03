Basketball aus der Region : Mit Heimsieg zum Aufstieg

Noch ein Sieg und Trainer Björn Jakob kann mit seinen LTV-Basketballern den Aufstieg feiern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Die Oberliga-Basketballer des Leichlinger TV empfangen am Samstag Abstiegskandidat Troisdorf und hätten mit einem Sieg den Aufstieg in die 2. Regionalliga perfekt gemacht. Die Realschulhalle dürfte aus allen Nähten platzen. Ebenfalls mit einem Sieg könnte es die Giants-Reserve in die Play-Offs der 1. Regionalliga schaffen.

Von Lars Hepp

Basketball-Oberliga: Leichlinger TV – Troisdorfer LG. Ein Blick auf die Tabelle bereitet dem LTV in dieser Saison großen Spaß. Das Team von Björn Jakob steht nach 17 Partien immer noch mit blütenweißer Weste da, hat auf den ersten Verfolger RheinStars Köln II satte elf Punkte Vorsprung. Bereits am Samstag (19 Uhr) kann der LTV mit einem Sieg gegen den Vorletzten vorzeitig die Meisterschaft und den Sprung in die 2. Regionalliga perfekt machen. „Es ist für uns natürlich eine herausragende Sache, den Aufstieg gerade in einem Heimspiel schaffen zu können. Das haben sich meine Jungs mit durchweg starken Leistungen in den Vorwochen auch verdient“, betont Jakob, der sich entsprechende Unterstützung von den Zuschauern wünscht. Wie zu hören ist, dürfte die kleine Leichlinger Realschulhalle aus allen Nähten platzen.

Am vergangenen Wochenende kassierte Troisdorf eine derbe 44:106-Schlappe beim Tabellendritten Südwest Köln, und es bleibt abzuwarten, in welchem Zustand sich der Abstiegskandidat diesmal präsentiert. Philipp Johannes, Matthias Dube und Fabio de Guidi kehren in den Kader zurück, dafür fallen Jesse Haberland und Tommy Nesser aus.

1. Regionalliga: Citybasket Recklinghausen – TSV Bayer 04 Leverkusen II. Der Sieg über den direkten Konkurrenten aus Herten hat die Chancen auf eine Play-Off-Teilnahme deutlich erhöht. Die Giants-Reserve ist am Samstag (18 Uhr) beim Tabellensechsten zu Gast. „Im Idealfall können wir noch einmal gewinnen und damit den Sprung fast schon besiegeln“, sagt Trainer Jacques Schneider, der dafür auf seine Bestbesetzung zurückgreifen kann.

2. Regionalliga: SC Fast-Break Leverkusen – ART Giants Düsseldorf II. Nach zuletzt vier Niederlagen geht es für das Fast-Break-Team um nichts mehr in dieser Saison, immer noch wartet die Mannschaft von Thomas Pimperl auf den ersten Sieg im Jahr 2020. „Letztlich ist es auch vollkommen egal, ob wir am Ende Vierter oder Sechster werden. In erster Linie wollen wir uns im Abstiegskampf fair präsentieren und uns nichts nachsagen lassen“, sagt Pimperl, der mit seinem Team am Samstag (19.15 Uhr) den Abstiegskandidaten empfängt. Sören Bich steht wieder zur Verfügung, Andreas Fabien (Rückenbeschwerden) muss passen.