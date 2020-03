Auswärtsspiel beim Schlusslicht : Wolf will bei den Elfen keine Nachlässigkeiten sehen

Leverkusen Gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte tun sich die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer bisweilen schwer. Am Samstag geht es für sie zum Schlusslicht.

Zum Wochenstart erhielten Renate Wolf und Michael Biegler, Trainer-Duo bei Bayers Bundesliga-Handballerinnen die gute Nachricht. Rückraumspielerin Jennifer Rode hat sich beim Remis gegen Blomberg doch nicht so schwer verletzt wie zunächst befürchtet. Statt einer schweren Bänderverletzung ergab die Untersuchung am lädierten Knie lediglich eine Knochenprellung. Damit wird die Linkshänderin zwar aussetzen müssen, kann aber wohl schon in Kürze wieder ins Training einsteigen. Die Partie beim Tabellenletzten Kurpfalz Bären am Samstag (18 Uhr) kommt für sie jedoch deutlich zu früh.