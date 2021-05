Basketball, ProA : Melvin Jostmann wechselt aus Jena zu den Giants

Leverkusen Der Vizemeister der ProA hat den ersten Zugang für die neue Saison verkündet. In Melvin Jostmann wechselt ein junger, entwicklungsfähiger Spieler vom Ligakonkurrenten Jena zu den Leverkusener Basketballern.

Gnad und die Giants sind dafür bekannt, junge Spieler zu entwickeln. Erfolgreich gelungen ist dies bei Lars Thiemann, der inzwischen am College in den USA antritt. Lennard Winter hat ebenfalls bei den Giants einen Sprung gemacht, bevor ihn eine langwierige Verletzung zurückgeworfen hat. In eine ähnliche Spielerkategorie gehöhrt auch Zugang Melvin Jostmann. Der Power Forward trat zwar in 21 Saisonspielen für Jena an, gehörte dort aber nicht zu den Leistungsträgern. In durschnittlich neun Minuten erzielte er 2,8 Punkte im Schnitt. Mit 20 Jahren verfügt Jostmann noch über großes Potenzial. „Melvin ist ein sehr athletischer Spieler, der es versteht, sich unter den Brettern durchzusetzen“, sagt Gnad. „Wir wollen ihm bei seiner Entwicklung unterstützen – und wir werden ihm die Minuten geben, damit er in Leverkusen den nächsten Schritt machen kann.“