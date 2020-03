Handball : Spitzenreiter Opladen hat in Ratingen Personalsorgen

Opladen Sechs Minuspunkte Vorsprung hat der TuS 82 Opladen auf den ersten Verfolger SG Langenfeld in der Handball-Regionalliga. Trainer Fabrice Voigt hofft, dass sein Team das ins Ziel bringen kann, er hatte unter der Woche aber erhebliche Personalsorgen und hofft, dass einige angeschlagene Spieler am Samstag bei der SG Ratingen spielen können.

Als Topfavorit war die SG Ratingen in die Saison der Handball-Regionalliga gestartet. Doch die Mannschaft patzte immer wieder und verabschiedete sich daher früh aus dem Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga. Ein Nutznießer war der TuS 82 Opladen, der mit sieben Minuspunkten die Tabelle anführt und einen Vorsprung von sechs Zählern ins Ziel bringen möchte. Trainer Fabrice Voigt ist sich aber nicht sicher, ob das am Samstag (18 Uhr) in Ratingen gelingt.