NBA-Play-offs : Mavericks gewinnen bei Kleber-Comeback Spiel eins in Los Angeles

Los Angeles In der US-Amerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben die Play-offs begonnen. Pünktlich zum ersten Spiel seiner Dallas Mavericks wurde der Würzburger Maximilian Kleber wieder fit und holte mit seinem Team den ersten Sieg.

Der slowenische Basketball-Star Luka Doncic hat die Dallas Mavericks zu einem Play-off-Auftaktsieg in der nordamerikanischen NBA geführt. Die Texaner setzten sich am Samstag (Ortszeit) mit 113:103 bei den Los Angeles Clippers durch und ließen sich vom Heimvorteil der Clippers, die von 6117 Fans angefeuert wurden, nicht beirren.

Doncic erzielte nicht nur 31 Punkte, sondern sammelte auch noch zehn Rebounds und elf Assists. Das Triple-Double mit zweistelligen Werten in drei Kategorien hatte für den Spielmacher aber keine Bedeutung. Stattdessen machte er klar: „Wir haben jetzt erst einmal dieses Spiel gewonnen. Das ist alles, was für mich zählt.“ Maximilian Kleber aus Würzburg feierte, nachdem er zuletzt mit Problemen an der rechten Achillessehne zu kämpfen gehabt hatte, ein gelungenes Comeback mit sechs Punkten in 36 Minuten.