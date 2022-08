Erstmals seit 1984 : Deutsche Männer scheitern geschlossen in Runde eins der US Open

Oscar Otte in Aktion. Foto: AP/Charles Krupa

New York Die Herren erlebten bei den US Open ein Desaster: Alle vier Starter sind bereits in der ersten Runde gescheitert, das gab es seit 1984 nicht mehr. Bei den Damen ist Julie Niemeier die einzig verbliebene deutsche Spielerin.

Schwer ernüchternde Bilanz für die deutschen Tennis-Männer bei den US Open: Erstmals seit 1984 schaffte es kein Profi aus der Bundesrepublik in die zweite Runde von New York. Als letzter Hoffnungsträger schied am Dienstag (Ortszeit) Oscar Otte aus. Der Kölner verlor gegen den an Position acht gesetzten Polen Hubert Hurkacz 4:6, 2:6, 4:6.

Zuvor war bereits für Vorjahres-Achtelfinalist Peter Gojowczyk, Daniel Altmaier und Maximilian Marterer Schluss gewesen. Gojowczyk, 33 Jahre alter Münchner, unterlag dem dänischen Toptalent Holger Rune am Dienstag in New York mit 2:6, 4:6, 6:7 (5:7).

Auch Daniel Altmaier (Kempen) musste nach einer 7:5, 2:6, 1:6, 6:3, 1:6-Niederlage gegen den an Position elf gesetzten Italiener Jannik Sinner ebenso wie Maximilian Marterer seine Sachen packen. Marterer, Qualifikant aus Nürnberg, unterlag Marin Cilic, Turniersieger von 2014, mit 3:6, 2:6, 5:7.

Der deutsche Topspieler Alexander Zverev hatte nach seiner schweren Knöchelverletzung noch nicht wieder bei den US Open an den Start gehen können.

Jule Niemeier hat bei den Frauen zumindest ein komplettes Erstrunden-Debakel verhindert. Die Wimbledon-Viertelfinalistin gewann ihr Auftaktspiel gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin mit 7:6 (7:3), 6:4. In der zweiten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres trifft die 23 Jahre alte Dortmunderin auf die Kasachin Julija Putinzewa. Zuvor waren bereits Andrea Petkovic und Laura Siegemund ausgeschieden.

(sid/dpa/stja)