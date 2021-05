NBA : Schröder muss mit Lakers ins Play-in-Turnier

Los Angeles Dennis Schröder muss mit den Los Angeles Lakers eine Ehrenrunde auf dem Weg in die Play-offs der NBA drehen. Im Play-in-Turnier kommt es für den Meister zum Showdown gegen die Golden State Warriors.

Auf ihrem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der NBA müssen die lange Zeit verletzungsgeplagten Lakers trotz des 110:98-Erfolges bei den New Orleans Pelicans zum Hauptrundenabschluss aber einen Umweg gehen. Für L.A. reichte es im Westen nur zu Platz sieben, im Play-in-Turnier steht am Mittwoch (Ortszeit) der Showdown gegen die Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry an.