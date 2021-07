Handball, 3. Liga : LTV-Handballer verstärken sich mit zwei Talenten

Leichlingen Aus der Jugend des HSV Hamburg kommt Kreisläufer Maxim Swiedelsky zurück zum Leichlinger TV. Außerdem wechselt Torhüter Dennis Stöcker vom VfL Gummersbach II an die Wupper. Die Kaderplanung ist weitgehend abgeschlossen.

Der Handball-Drittligist Leichlinger TV hat zwei weitere Zugänge für die kommende Saison bekanntgegeben. Aus der Jugend des Bundesliga-Aufsteigers HSV Hamburg stößt der 19 Jahre alte Kreisläufer Maxim Swiedelsky zur Mannschaft von LTV-Trainer Lars Hepp. Der A-Lizenz-Inhaber war vor seiner Rückkehr in die Blütenstadt in der Nachwuchsabteilung der Norddeutschen tätig gewesen. Außerdem wechselt Torhüter Dennis Stöcker (19) vom VfL Gummersbach II an die Wupper.