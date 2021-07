Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Leverkusenerinnen erwarten schwierigen Saisonstart

Leverkusen Tigin Yaglioglu, Trainer der Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen, erwartet nach dem souveränen Titelgewinn eine schwierigere Saison. „Wir müssen schließlich nicht nur Zugänge integrieren, sondern auch Rollen neu verteilen“, sagt er.

Am Samstag, 11. September, starten die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 in die neue Zweitliga-Saison. Zu Gast ist das Team von Trainer Tigin Yaglioglu beim VC Allbau Essen. Eine Woche später kommen die Wildcats Stralsund in die Ostermann-Arena. „Das geht direkt gut los“, sagt der Coach. „Essen hat als Dritter eine starke Saison absolviert, und in Stralsund gibt es nach einem Trainerwechsel einen Neuanfang. Das sind gleich zwei schwierige Aufgaben für uns.“ Favorisiert dürften die Leverkusenerinnen in jedem Match sein. Schließlich hatte sich das Team mit 71 von 75 möglichen Punkten als klarer Zweitliga-Meister für die Bundesliga qualifiziert, den Sprung aber nicht gewagt.