Handball, 3. Liga : LTV feiert emotionalen Erfolg im Derby

Burscheid Die Blütenstädter entscheiden das Lokalduell gegen den TuS 82 dank viel Nervenstärke verdient für sich und feiern im Anschluss ausgelassen.

Wer etwas über die Bedeutung dieses Derbysieges für die Handballer des Leichlinger TV wissen wollte, musste nur in die Gesichter schauen. Absolute Freude und Euphorie waren dort etwa bei LTV-Anführer Alexander Kübler sichtbar, der nach der Schlusssirene beim 24:23 (12:10) gegen den Drittliga-Rivalen TuS Opladen wie ein kleines Kind durch die Halle hüpfte. „Das ist Sport, das macht einfach Bock“, sagte Kübler, noch immer beseelt von einem packenden Lokalduell, an dessen Ende der LTV viel Selbstvertrauen für den Abstiegskampf sammelte.

Das Team feierte zu den Klängen das Party-Klassikers „Humba-Humba-Tätärä“ ausgelassen mit seinen Fans, goldenes Konfetti flog gar von der Tribüne auf das Feld in der Sporthalle auf dem Schulberg in Burscheid. Nur wenige Meter entfernt standen die Gäste mit hängenden Köpfen und suchten mühsam nach Erklärungen für ihre erst dritte Saisonniederlage. „Wir haben Leichlingen hier zum Sieger gemacht, in dem wir nicht umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben“, analysierte TuS-Trainer Fabrice Voigt frustriert. „Leichlingen hat mit viel Hektik genau das erreicht, was sie wollten.“