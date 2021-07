Fußball, Landes- und Bezirksliga : FC Leverkusen verpflichtet Torjäger vom SV Schlebusch

Leverkusen Der 31-jährige Angreifer Michael Urban wechselt aus der Landes- in die Bezirksliga. Ein verlorenes Handy hatte im Vorfeld des Transfers für Verwirrung gesorgt.

Nach langem Hin und Her ist nun klar: Michael Urban verlässt den SV Schlebusch und schließt sich dem klassentieferen FC Leverkusen an. Der Bezirksligist hatte die Verpflichtung des Angreifers zunächst bekanntgegeben, dann aber widerrufen, weil Urban nicht mehr erreichbar gewesen war. Inzwischen hat sich der 31-Jährige aber gemeldet und ist beim Team vom Birkenberg bereits ins Training eingestiegen.

„Es macht schon wieder richtig Spaß“, sagt Müller. „Die Jungs haben die ersten Einheiten gut mitgezogen.“ Ihn freut besonders, dass in Joshua Hauschke und Marcel Wandinger zwei Spieler nach langen Verletzungen zurück im (Aufbau-)Training sind. Mit der Verpflichtung von Justin Prensena (SC Hitdorf) und Nedim Basic (SV Rott) hat der SVS zudem noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Basic, der bereits in der Jugend und in den Senioren für die Schlebuscher aktiv war, bezeichnet Müller als Königstransfer. „Er passt in unsere Struktur, weiß, wo das Tor steht und ist vorne einfach eine Bank.“