Fußball, Kreisliga : SSV Lützenkirchen geht mit großem Kader in die Vorbereitung

Muhammed Saidy Khan (l.) hat mit dem SSV Lützenkirchen zum Vorbereitungsstart einen 3:1-Erfolg gegen Union Solingen gefeiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nur ein Spieler hat den A-Ligisten SSV Lützenkirchen verlassen. Trainer Antonio Diomedes sieht sein Team im Vergleich zur Vorsaison verbessert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von René Rekus

Der SSV Lützenkirchen ist mit einem Erfolg in die Vorbereitung gestartet. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Antonio Diomedes das erste Testspiel gegen den BSC Union Solingen mit 3:1 (1:0). Die Tore für den SSV erzielten Enrico Albanese (21.), Marcel Maier (55.) und Falk Tom Müller (75.). „Für unsere erste Partie nach fast neun Monaten war das schon mehr als in Ordnung“, berichtete Diomedes. Dennoch gebe es viel Verbesserungspotenzial, was angesichts der langen Pause aber verständlich sei, erklärte der Coach.

Lediglich einen Abgang mussten die Lützenkirchener in der langen Pause verzeichnen: Angreifer Robin Seinsch schloss sich dem Landesligisten SC Germania Reusrath an – und erzielte in seinem ersten Testspiel gegen den VfL Witzhelden (7:1) gleich seinen ersten Treffer. In Tolga Dündar, der in der Jugend bereits einige Jahre für den SSV aufgelaufen ist, verpflichteten die Lützenkirchener einen Spieler aus der U19 des SV Schlebusch. Weitere Zugänge sind Christian Turek (TuSpo Richrath II) und Marcel Reichert (VfL Witzhelden). Die erfahrenen Abwehrspieler sollen der Mannschaft sofort weiterhelfen können.

„Wir haben einen großen Kader, von dem ich absolut überzeugt bin und der im Vergleich zum letzten Jahr noch ein Stück besser geworden ist“, sagte Diomedes. Ein „guter, einstelliger Tabellenplatz“ sei für ihn realistisch – sollte die Mannschaft vom Verletzungspech verschont bleiben.

Am 22. August soll die neue Saison starten. In der Vorbereitung sind weitere Testspiele gegen attraktive Gegner geplant, darunter gegen den FC Leverkusen und den SSV Dhünn. „Es ist immer gut, gegen ambitionierte Bezirksligisten zu spielen, da die Motivation in solchen Partien noch einmal einen Tick höher ist“, betonte der ehemalige Mittelfeldspieler.

Motivationsprobleme für das erste Pokalspiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den Ligakonkurrenten TV Burg haben die Lützenkirchener aber ohnehin keine. „Wir wollen diese Hürde nehmen und eine Runde weiterkommen“, sagte Diomedes. „Deswegen spielen wir Fußball.“

Zugänge Christian Turek (TuSpo Richrath II), Marcel Reichert (VfL Witzhelden), und Tolga Dündar (SV Schlebusch U19)