Fußball, Kreispokal Solingen : Nur der SSV Lützenkirchen erreicht Runde zwei

Rhein-Wupper Genclerbirligi Opladen, SC Leichlingen, BV Bergisch Neukirchen und der VfL Witzhelden verabschieden sich aus dem Kreispokal. Lützenkirchen setzt sich gegen die TG Burg durch.

SSV Lützenkirchen – TG Burg 4:2 (0:0). In einer ausgeglichenen Partie ging der SSV zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Marcel Maier in Führung. Tolga Dogar erhöhte auf 2:0, doch die Hausherren kassierten gleich im Gegenzug den Anschlusstreffer. Enrico Albanese und erneut Dogar sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung. In der zweiten Runde treffen die Lützenkirchener nun auf den BV Gräfrath.