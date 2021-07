Handball, 3. Liga : LTV und TuS 82 treffen sich spät zum Derby

Leverkusen/Leichlingen Der Deutsche Handballbund hat die Spielpläne für die kommende Drittliga-Saison veröffentlicht. Auf das erste Lokalduell zwischen Leichlingen und Opladen müssen die Fans noch bis Ende November warten.

Von Jim Decker und Thomas Rademacher

In etwa acht Wochen hat das Warten für die Handballer des Leichlinger TV und die des TuS 82 Opladen ein Ende. Dann beginnt die neue Saison in der Dritten Liga. Jetzt hat der Deutsche Deutsche Handballbund (DHB) die Spielpläne für die neue Saison vorgestellt.

Leichlinger TV Am Samstag, 4. September, startet der LTV in die Saison 2021/22. Das erste Pflichtspiel des Teams aus der Blütenstadt findet dann in der Fremde statt: Samstags ab 19.30 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Lars Hepp auf die SG Schalksmühle-Halver. Damit endet eine fast ein Jahr lang andauernde coronabedingte Spielpause. Zuvor hatte der LTV sein letztes Duell in der 3. Liga Anfang Oktober 2020 bestritten.

Anders als in den vergangenen Jahren wird die Liga dieses Mal in sieben Gruppen eingeteilt. Der LTV tritt wie Opladen in Staffel D an. Mit der ESG Gensungen/Felsberg treffen die Spieler des LTV aber nur auf ein unbekanntes Team: Mit allen anderen Mannschaften bekamen es die Leichlinger in den vergangenen Jahren bereits in der 3. Liga zu tun.

Auf das Derby gegen den TuS 82 Opladen müssen die Fans allerdings noch länger warten: Der DHB terminierte die Begegnung in Leichlingen auf Sonntag, 21. November, also ans Ende der Hinrunde. Das Rückspiel ist dementsprechend das Finale der Vorrunde (13. März), bevor beide Teams in separaten Gruppen um den Aufstieg in die 2. Liga oder gegen den Abstieg in die Regionalliga kämpfen.

Dafür steht nun auch ein Wiedersehen mit den Bergischen Panthern an. Der LTV empfängt die Mannschaft aus der Nachbarschaft am Sonntag, 31. November. Das Wiedersehen gibt es dann am Freitag, 25. Februar. Besonders brisant: Der ehemalige LTV-Trainer Frank Lorenzet ist inzwischen Manager bei den Panthern. In der zuletzt coronabedingt abgebrochenen Saison hatten sowohl das Derby gegen Opladen als auch ein mögliches Wiedersehen mit Lorenzet nicht mehr stattgefunden. Außerdem stehen Spiele gegen Eintracht Baunatal, die HSG Krefeld, den Longericher SC, die SG Menden Sauerlandwölfe, den TuS Volmetal sowie die zweiten Mannschaften von TuSEM Essen und dem VfL Gummersbach an.

TuS 82 Opladen Im Urlaub erfuhren die Handballer des TuS 82 Opladen von der Festlegung der Spieltermine. Nach einer intensiven ersten Vorbereitungsphase hat die Mannschaft aus Leverkusen nun bis zum 19. Juli frei, bevor es in die heiße Phase bis zum Saisonstart geht. Fabrice Voigt zeigt sich mit der Einteilung sehr zufrieden. „Seit Jahren durften wir nicht mit einem Heimspiel beginnen. Alleine das ist toll“, sagt der Trainer mit Blick auf das Auftaktduell am 5. September gegen die SG Menden Sauerland Wölfe.

„Egal, wie viele Zuschauer letztlich dabei sein dürfen: Die Hütte wird brennen“, ist Voigt überzeugt. Es wird das erste Meisterschaftsheimspiel in der Bielerthalle seit mehr als eineinhalb Jahren sein. „Wir wissen zwar noch nicht, welche Maßnahmen dann genau gelten, aber einen kleinen Testlauf planen wir bereits für den 31. Juli“, erläutert der Coach. Dann kommen die Limburg Lions (Niederlande) und der TV Korschenbroich zum Dreierturnier nach Opladen.

In der Saison geht es für den TuS 82 zuallererst um den Klassenerhalt. „Menden ist zum Auftakt ein Gegner unserer Kragenweite“, sagt Voigt. „Sie haben sich über einige Jahre erfolgreich in der Dritten Liga gehalten und spielen körperlich robust. Aber es ist nicht so ein Hammer-Gegner wie Longerich, gegen die wir eigentlich in der Saison 2020/21 hätten zum Auftakt spielen müssen.“