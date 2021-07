Leichtathletik : Diese neun TSV-Athleten starten in Tokio

Ist erstmals bei Olympia dabei: Stabhochspringer Torben Blech. Foto: dpa/Andreas Gora

Leverkusen Von den insgesamt neun Leichtathleten aus Leverkusen, die zu den Sommerspielen fahren, bringen lediglich Konstanze Klosterhalfen, Kristin Gierisch und Mateusz Przybylko Olympia-Erfahrung mit.

Insgesamt 90 Leichtathletinnen und -athleten hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) für die Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) nominiert. Neun davon kommen vom TSV Bayer 04. „Die Erwartungen wurden mehr als erfüllt und wir sind sehr zufrieden“, sagt Jörn Elberding, Geschäftsführer der Leverkusener Leichtathletikabteilung.

Jede Menge internationale Erfahrung bringt Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen mit. Die 24-Jährige hat schon an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teilgenommen und wird derzeit von Coach Pete Julian in den USA vorbereitet. Die Bronzemedaillengewinnerin über 5000 Meter der Weltmeisterschaften 2019 wird in Tokio über 10000 Meter an den Start gehen. Über diese Distanz verbesserte sie im Februar den 30 Jahre alten deutschen Rekord von Kathrin Ullrich um knapp zwei Sekunden. Beim Freiluft-Meeting in Austin (Texas/USA) blieb die Uhr für sie bei 31:01,71 Minuten stehen.

Info Vorläufiger Zeitplan der TSV-Teilnehmer Hochsprung Mateusz Przybylko (Qualifikation: Freitag, 30. Juli; Finale: Sonntag, 1. August) Diskuswurf Marike Steinacker (Qualifikation: Samstag, 31. Juli; Finale: Montag, 2. August) Stabhochsprung Bo Kanda Lita Baehre, Torben Blech (Qualifikation: Samstag, 31. Juli; Finale: Dienstag, 3. August) Hammerwurf Samantha Borutta (Qualifikation: Sonntag, 1. August; Finale: Dienstag, 3. August) Dreisprung Kristin Gierisch (Sonntag, 1. August, Finale) 4x100-Meter Jennifer Montag (Vorlauf: Donnerstag, 5. August; Finale: Freitag, 6. August) 4x400-Meter Tobias Lange (Vorlauf: Freitag, 6. August; Finale: Samstag, 7. August) 10.000 Meter Konstanze Klosterhalfen (Finale: Samstag, 7. August)

Auch für Dreispringerin Kristin Gierisch sind es nach Rio die zweiten Olympischen Spiele. Die Vize-Europameisterin von 2018 sprang nach Verletzungssorgen in Braunschweig 14,11 Meter und bestätigte mit dem zweiten Rang ihre Qualifikation für Japan. Eine weitere deutsche Vizemeisterin wurde im Diskuswurf nominiert: Marike Steinacker. „Es wird etwas ganz Neues für mich – schließlich war ich bisher weder bei Welt- noch Europameisterschaften oder bei Olympia dabei“, sagte sie.

Die geglückte Nominierung ist allerdings keine Überraschung mehr. Mit 64,03 Metern steht die 29-Jährige auf Platz drei der deutschen Bestenliste. Insgesamt hatte der DOSB drei Reisetickets bei vier Normerfüllerinnen zu vergeben. Beim Meeting in Leverkusen Ende Juni warf Steinacker die beste Weite der deutschen Tokio-Kandidatinnen und wurde folgerichtig nominiert.

Die deutsche Meisterin im Hammerwurf, Samantha Borutta, wurde hingegen aufgrund ihrer Position im sogenannten „World Ranking“ nominiert. Die 20-Jährige warf in diesem Jahr zum ersten Mal über die 70-Meter-Marke – und das mehrfach. Ihre Bestleistung von 71,08 Meter stellte sie am 12. Juni auf. Für die 4x100m-Staffel ist Jennifer Montag geplant. Dass sie eine Staffelspezialistin ist, konnte sie schon bei den Goldmedaillen der U23- und U20-Europameisterschaften in den Jahren 2019 und 2017 unter Beweis stellen. Ihre Bestzeit über 100 Meter steht bei 11,19 Sekunden. „Ich habe das noch gar nicht so richtig realisiert. Olympia ist einfach ein Kindheitstraum. Es gibt für mich kein größeres sportliches Event als Olympia. Dort für Deutschland nominiert zu sein, macht mich stolz“, sagt die 23-Jährige.

Der dreimalige Deutsche Freiluft-Meister im Stabhochsprung, Bo Kanda Lita Baehre, hat sich bei der WM 2019 in Doha schon einmal auf internationaler Bühne beweisen können. In Tokio will er nun zeigen, dass Platz vier bei der WM kein einmaliges Resultat war. Der zweite Olympia-Stabhochspringer aus Leverkusen ist Torben Blech. Der 26-Jährige ehemalige Mehrkämpfer, der sich seit 2019 auf seine Paradedisziplin konzentriert, wurde in diesem Jahr Deutscher Hallenmeister und reist mit einer Freiluft-Bestleistung von 5,80 Meter nach Japan. Über seine ersten Olympischen Spiele sagt er: „Ich bin froh und glücklich, mir damit einen Kindheitstraum zu erfüllen. Ich freue mich riesig auf das Event und will mit Freude und Lockerheit den Wettkampf angehen.“

Ebenfalls auf Höhenjagd wird sich Mateusz Przybylko begeben. Der Hochsprung-Europameister von 2018 war schon vor fünf Jahren in Rio bei Olympia dabei und wird dieses Mal als einziger deutscher Hochspringer die nationalen Farben vertreten. Langsprinter Tobias Lange ist für die 4x400m-Staffel eingeplant. Der Team-Europameister von 2017 fährt zum ersten Mal zu den Sommerspielen.