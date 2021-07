Basketball, 2. Liga : Kader der Giants wächst auf zwölf Spieler an

Die Zukunft von Grant Dressler (mit Ball) bei den Bayer Giants ist noch ungeklärt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Basketball-Zweitligist TSV Bayer 04 Leverkusen hat Robert Merz für sein ProA-Team verpflichtet. Der Flügelspieler wechselt aus Erfurt zu den Giants.

Die Basketball-Löwen Erfurt haben in der vergangenen ProB-Saison nur vier Mal gewonnen und landeten damit auf dem letzten Platz. So niederschmetternd die Saison als Team gewesen sein mag, so positiv verlief sie auch mit Blick auf die individuelle Leistung von Robert Merz. Der Flügelspieler brachte es auf 11,5 Punkte im Schnitt und weckte damit das Interesse der Bayer Giants aus Leverkusen, die den 21-Jährigen für die kommende ProA-Saison verpflichtet haben.

„Robert ist ein Spieler, den wir schon längere Zeit beobachten. Er hat in Erfurt eine gute Saison gespielt, was seine individuellen Statistiken belegen“, sagt Co-Trainer Jacques Schneider. „Für ihn ist ein Wechsel in die ProA der nächste logische Schritt, und wir sind sehr gespannt darauf, wie er sich in der zweithöchsten Spielklasse macht.“ Merz ist zwar auch für die Giants-Reserve in der Regionalliga spielberechtigt, soll aber wie Lennard Winter und Melvin Jostmann vorrangig in der Zweiten Liga zum Einsatz kommen.

Dass der Zugang auf auf dem höheren Level überzeugen kann, deutet sein Werdegang an. In Berlin geboren, kam der Basketballer über den MTV Ingolstadt, TSV Freising, die Basketball-Akademie München und den FC Bayern 2018 zu den Nürnberg Falcons. Dort erzielte er in der U19-Bundesliga 17,6 Zähler durchschnittlich und sammelte erste Spielminuten bei den ProA-Profis. Nach der Saison ging es nach Erfurt, wo er sich in zwei Jahren von 7,0 auf 11,5 Punkte pro Partie steigerte.

„Ich habe mit vielen über den Standort Leverkusen gesprochen, und diese wussten nur Positives zu berichten. Schnell habe ich die Überzeugung gewinnen können, dass Bayer für mich genau der richtige Schritt in meiner Karriere ist“, freut sich Merz über das Engagement. „Nach der tollen Saison 2020/21 möchte ich natürlich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir auch künftig erfolgreich auf dem Feld sind.“

Der erweiterte Giants-Kader umfasst damit zwölf Spieler (Merz, Dennis Heinzmann, Luis Figge, Nico Funk, Quentin Goodin, Ferenc Gille, Lennard Winter, Thomas Fankhauser, Luca Kahl, Melvin Jostmann, Marko Bacak und JJ Mann), wobei die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen ist. Der Verein will bald verraten, welchen Importspieler er noch nach Leverkusen holt.