Auswärts in Ahlen : Der Leichlinger TV schleppt sich dem Saisonende entgegen

Leichlingen Die Mannschaft von Trainer Lars Hepp steht vor dem letzten Auswärtsspiel der Spielzeit in Ahlen. Ein Erfolgserlebnis wäre nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge ein positives Signal.

Es ist fast geschafft. Noch einmal müssen die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV rund 250 Kilometer auf der Autobahn abspulen, dann hat die stark dezimierte Truppe von Trainer Lars Hepp auch das letzte Auswärtsspiel der laufenden Saison hinter sich gebracht. Der kommende Gegner, die Ahlener SG, ist am Freitagabend (20 Uhr) indes in einer ähnlich schlechten Verfassung wie der Tabellennachbar aus der Blütenstadt. Die Westfalen verloren die vergangenen vier Spiele, das Hepp-Team kassierte in jüngster Vergangenheit sogar fünf Pleiten in Serie.