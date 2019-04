Umbruch im Sommer : Beim Leichlinger TV stehen neun Abgänge fest

Basteln eifrig am Kader für die neue Saison: Leichlingens Manager Niklas Frielingsdorf (r.) und Trainer Lars Hepp. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Der Kader des von Lars Hepp trainierten Handball-Drittligisten wird sich nach der Saison drastisch verändern. Ein Überblick.

Noch zwei Spiele absolviert der Leichlinger TV, dann ist die Saison für die Drittliga-Handballer vorbei. Nach den Partien bei der Ahlener SG am Freitag (19.30 Uhr) sowie dem Abschluss vor eigenem Publikum am 4. Mai (19 Uhr, Ostermann-Forum) gegen die SG Menden Sauerland-Wölfe wird die personell angeschlagene Mannschaft mächtig umgekrempelt.

David Ferne Der Keeper, der seit Bekanntwerden des Wechsels von Stecken regelmäßig von Beginn an im Tor steht, besitzt noch ein Arbeitspapier bis zum Ende der nächsten Saison. Er sagt: „Ich habe meine Verträge immer erfüllt.“

Sebastian Linnemannstöns Der während der Saison verpflichtete Rückraumspieler würde gerne in Leichlingen bleiben. Eine Entscheidung durch Coach Lars Hepp und Manager Niklas Frielingsdorf steht noch aus.

Hendrik Rachow Der robuste Kreisläufer nimmt Abschied vom LTV und kehrt zum Regionalligisten TuS Opladen zurück. Von dort war er 2017 in die Blütenstadt gewechselt.

Kris Zulauf Als Freundschaftsdienst hilft Zulauf in dieser Saison seinem alten Bekannten Hepp am Kreis aus. Auch für das nächste Jahr hat er seine Zusage gegeben.

Dennis Aust Der Linkshänder besitzt einen Vertrag bis 2020 in Leichlingen, sein Verbleib ist nach Informationen unserer Redaktion dennoch ungewiss.

Tim Lindner Der Linksaußen wurde von Hepp reaktiviert und half in der Rückrunde aus. Dabei wird es bleiben.

Henning Padeken Der flexible Rückraumspieler schließt sich wie Munkel den stark aufrüstenden Panthern an.

Alexander Kübler Der Kreisläufer besitzt noch einen Vertrag für die nächste Saison und soll planmäßig in sein zweites Jahr beim LTV gehen.

Mike Schulz Der wohl beste Rechtsaußen der Liga geht künftig nicht mehr in Leichlingen auf Torejagd. Der Linkshänder wechselt zu Meister HSG Krefeld – und spielt damit womöglich bald zweitklassig.

Tim Menzlaff Der 2,01 Meter große Rückraumspieler kämpft mit einer schweren Verletzung an der Hüfte. Ob er noch einmal in den Handball zurückkehrt, ist mehr als fraglich. In Leichlingen hat er keine Zukunft.