Aufstiegsträume : Giants stehen einen Schritt vor dem Ziel

Tim Schönborn (r.) und die Giants können am Samstag die Saison mit dem Aufstieg krönen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die ProB-Basketballer aus Leverkusen haben am Samstag in Bernau die Chance, den Aufstieg in die ProA zu besiegeln.

Von Thomas Rademacher

Es ist eine Saison wie aus dem Bilderbuch für die Bayer Giants in der ProB. Am Samstag soll dementsprechend das große Happy-End folgen. Denn nach dem 88:71 im ersten Halbfinale genügt ein weiterer Sieg gegen LOK Bernau, damit den Leverkusener Basketballern der Sprung in die ProA gelingt. In der Bernauer Erich-Wünsch-Halle hat die Mannschaft von Trainer Hansi Gnad den ersten von zwei Matchbällen.

„Wann wir es schaffen, ist mir egal. Hauptsache, es klappt“, sagt Gnad, der sich den Aufstieg sehnlichst wünscht. „Am Anfang wollten wir nur die Play-offs erreichen. Aber jetzt ist der Aufstieg natürlich unser ultimatives Ziel.“ Eine starke Leistung benötigen die Giants noch, denn das erste Spiel der Serie war keine deutliche Angelegenheit. „Am Ende haben wir noch ein paar Dinger getroffen, aber es war eigentlich die ganze Zeit ein umkämpftes Duell“, sagt Gnad und mahnt vor der Stärke des Kontrahenten.

Info Die Finalserie wäre die Kür Halbfinale Die Vorschlussrunde ist die eigentlich entscheidende in der ProB. Beide Finalteilnehmer schaffen den Aufstieg in die ProA. In der zweiten Halbfinalserie führen die Baskets Münster gegen die Panthers Schwenningen mit 1:0.

Die Bernauer, die als Ausbildungsteam von Alba Berlin fungieren und deshalb häufiger Spieler für die Bundesliga abstellen, mussten in Leverkusen auf Top-Talent Franz Wagner verzichten. Der 17-Jährige war bei den Hauptstädtern eingespannt. Dazu fehlte in Robert Kulawick der Kapitän, der durchschnittlich 11,6 Punkte erzielt. „Er war krank“, sagt Gnad. Kulawick wird also in jedem Fall dabei sein. Die Chance, dass Wagner erneut fehlt, ist groß. Denn Alba spielt Samstagabend beim Mitteldeutschen BC. „Aber wer weiß es schon sicher“, fragt sich Gnad. „Wir müssen damit rechnen, dass Bernau alles daran setzt, die Serie auszugleichen. Erstmal gehen wir von einem kompletten gegnerischen Kader aus.“

Der Coach legt den Fokus auf seine Mannschaft. Die wird mit Ausnahme des langzeitverletzten Dennis Heinzmann (Wadenbeinbruch) und des suspendierten Ron Mvouika komplett antreten. „Wir hatten im ersten Spiel kaum unnötige Ballverluste“, sagt Gnad. „Daran müssen wir anknüpfen. Aber wir haben schon noch einige Fehler gemacht, die Bernau konsequent ausgenutzt hat.“ Defensiv hat der 55-Jährige viele Ideen, um die individuellen Stärken der Brandenburger einzudämmen. Gnad: „Die kann ich natürlich im Vorfeld nicht verraten.“

Die Leverkusener sind bereits am Karfreitag nach dem Frühtraining ins 600 Kilometer entfernte Bernau bei Berlin aufgebrochen. Die Gastgeber lassen die Giants am Samstag im Vorfeld der Begegnung noch für eine Einheit in die Halle. „Das gehört zur sportlichen Fairness. Wir haben das Gleiche umgekehrt auch ermöglicht“, sagt Gnad. „Es hilft, wenigstens ein paar Mal auf die Körbe geworfen zu haben, damit wir uns ein wenig an die Halle gewöhnen.“