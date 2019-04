Turniere am langen Wochenende : An Ostern geht es für Nachwuchskicker um Pokale

Rhein-Wupper Das Osterwochenende steht traditionell im Zeichen der Jugendfußballer aus der Region. Nach einjähriger Pause findet beim SV Bergfried am Höfer Weg die 56. Auflage des Internationalen D-Jugend-Turniers mit zehn Teams statt. Beim SC Leichlingen messen sich ein Dutzend Mannschaften der gleichen Altersklasse auf dem Kunstrasen.

Los geht es beim SC Leichlingen in der Balker Aue um 10 Uhr mit der Partie der Gruppe 1 zwischen dem Gastgeber und den Juniorinnen von Bayer 04 sowie dem Duell TV Hasten gegen Neuss Weißenberg. In Gruppe 2 spielen der SC Leichlingen II, SV Gremberg-Humboldt, DSC Düsseldorf und der SV Schlebusch. Internationales Flair bekommt das Turnier durch den AFC Henley aus Leichlingens britischer Partnerstadt Henley-on-Thames, der sich mit dem VfL Witzhelden, FC Remscheid und ASV Tiefenbroich messen wird. Auch das traditionelle Spiel zwischen den D-Junioren von Leichlingen und Henley steht auf dem Plan. Die Gruppensieger, Gruppenzweiten und die beiden besten Zweiten qualifizieren sich für die Endrunden-Gruppen A und B mit je vier Teams und spielen die Halbfinalteilnehmer aus.

Gemessen an der Anzahl der Teilnehmer ist das Turnier des SV Bergfried etwas kleiner, aber dafür wird auf dem Großfeld gespielt. Los geht es am Samstag um 9.30 Uhr mit der Partie des Wuppertaler SV gegen die tschechischen Gäste des FK Usti nad Labem. Weitere Gruppengegner in der Gruppe A sind der Strike FC Wisconsin (USA), FK Senica (Slowakei) und Inter Bratislava (Tschechien). In der Gruppe B spielt der SV Bergfried gegen KVK Westhoek (Belgien), Victoria Opdam (Niederlande), KSV Temse (Belgien) und den Nylregyhaza Spartacus FC aus Ungarn. An Samstag und Sonntag laufen jeweils zehn Gruppenspiele. Die Finalrunde beginnt am Ostermontag um 9.30 Uhr mit der Partie der beiden Fünftplatzierten um Rang neun, das Finale ist für 14.30 Uhr geplant.