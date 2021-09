Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen startet mit einem Kantersieg

Opladen Die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen haben am ersten Spieltag einen souveränen 72:53-Erfolg gegen die BG 89 Avides Hurricanes gefeiert.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – BG 89 Avides Hurricanes (Frauen) 72:53 (38:33). Der Mannschaft von Trainerin Grit Schneider ist ein Traumstart in die Saison gelungen. Der Gast aus dem niedersächsischen Rotenburg war letztlich ohne Chance. „Meine Mädels haben einen richtig guten Auftritt hingelegt“, sagte Schneider. „Vor allem in der Defense haben meine Spielerinnen hervorragend gearbeitet.“

„Wir wissen, dass noch nicht alles Gold war, was glänzte. In der Trainingswoche wollen wir weiter an uns arbeiten und uns im nächsten Spiel steigern“, sagte Schneider. Am kommenden Sonntag tritt Opladen bei Eintracht Braunschweig an.