Basketball : Tigers verlieren im Pokal und arbeiten an Verstärkung

Neuss Im Duell der Liga-Konkurrentinnen unterliegen die Schützlinge von Trainer Rufin Kendall der BG 89 Avides Hurricanes deutlich mit 54:88.

Trotz der deutlichen 54:88-Niederlage (Halbzeit 22:47) in der zweiten Runde des DBBL-Pokals bei der ebenfalls in der 2. Bundesliga Nord spielenden BG 89 Avides Hurricanes hat sich Rufin Kendall seine positive Grundeinstellung bewahrt. „In der Offense fehlt noch die Abstimmung und wir hatten auch eine schlechte Abschlussquote“, räumte der Trainer der TG Neuss Tigers zwar ein, „aber bei so einem Umbruch und der schwierigen Vorbereitung braucht das Team mehr Zeit.“ Natürlich wisse er, dass die allmählich knapp werde, immerhin geht es in der Liga schon am Samstag mit der Partie in Chemnitz los, doch sieht er das nur als Auftrag an, in der kommenden Woche hart zu arbeiten. „Wir sagen jetzt nicht, ‘wir sind geliefert’, und die Köpfe gehen nach unten.“