Fußball, Kreisligen Köln & Solingen : SSV Lützenkirchen siegt dank Marcel Maiers Viererpack

Rhein-Wupper Der Solinger Kreisligist setzt sich nicht zuletzt aufgrund eines Sahnetags von Marcel Maier klar gegen den HSV Langenfeld II durch. Im Kreis Köln rettet der SV Bergfried indes ein Remis gegen CfB Ford Niehl.

FC Pesch II – SC Hitdorf 2:1 (0:0). Beim Tabellensechsten in Pesch ging der SCH erneut leer aus und das Team von Trainer Udo Dornhaus wartet damit weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison. Bastian Prensena erzielte in der 62. Minute den verheißungsvollen Führungstreffer per Foulelfmeter, Gegentore in der 84. Minute und in der Nachspielzeit vermiesten den Gästen jedoch die Stimmung.