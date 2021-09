Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ-Pokalaus ist für Grit Schneider „kein Beinbruch“

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballerinnen aus Opladen verabschieden sich mit einer klaren Niederlage aus dem Pokal und können sich voll auf die am Samstag startende Liga konzentrieren.

Basketball, 2. DBBL-Pokalrunde: BBZ Opladen – Girolive Panthers Osnabrück (Frauen) 55:90 (31:49). Ohne Chance waren die BBZ-Basketballerinnen in der zweiten Pokalrunde. Zu Hause unterlag die von Grit Schneider trainierte Mannschaft dem Erstligisten aus Osnabrück deutlich und kann sich nun in aller Ruhe auf die am kommenden Wochenende gegen Rotenburg beginnende Meisterschaft konzentrieren. „Wir haben in der Anfangsphase ganz gut mitgehalten, aber das zweite und dritte Viertel komplett in den Sand gesetzt“, sagt Schneider, die vor allem den Ausfall von Laura Zrdavevska und Sarah Kuschel kompensieren musste.