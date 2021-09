Handball, 3. Liga : Machbare Aufgaben für TuS Opladen und Leichlinger TV

Leverkusen/Leichlingen Die Handball-Drittligisten rechnen sich für ihre Auswärtsspiele in Essen und Volmetal Zählbares aus. Opladens Abwehrchef Aaron Ellmann muss seine Karriere wohl beenden.

Handball, 3. Liga: TuSEM Essen II – TuS 82 Opladen. Drei Spiele, drei Siege: Der Saisonstart ist für den TuS 82 optimal gelaufen. Genau umgekehrt war der Auftakt für die Reserve des TuSEM Essen, die sich mit 0:6-Punkten bereits im hinteren Tableau wiederfindet. „Wir wissen jetzt, dass wir in der Liga gut mithalten können“, sagt Opladens Trainer Fabrice Voigt. „Gleichzeitig aber hatten wir ein einfacheres Auftaktprogramm als Essen. Die hatten drei richtig dicke Brocken und haben jeweils knapp verloren.“ Eine einfache Aufgabe wird das Spiel an der Margarethenhöhe (Sonntag, 17 Uhr) daher keinesfalls.

14 Mal traf der Linkshänder bereits ins gegnerische Tor – eine starke Quote. Der 23-Jährige ist damit der zweitgefährlichste Werfer im Team von Trainer Lars Hepp. Für Natzke, der vor nicht allzu langer Zeit noch sechs Klassen tiefer in der Kreisliga auf das Tor warf, geht in dieser Saison offenbar seine gute Entwicklung weiter. Bereits in der vorletzten Saison, die im Frühjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden war, war der 1,79 Meter große Handballer in Hepps Team aufgerückt und hatte einen erheblichen Anteil am späteren Klassenerhalt. Zudem gilt der stets hart ackernde Natzke, der seit 2013 das LTV-Trikot trägt, auch neben dem Platz als wichtiger Faktor und Identifikationsfigur.