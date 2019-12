Basketball in der Region : LTV-Basketballer peilen zehnten Sieg in Folge an

LTV-Spieler Henning Wiesemann (mit Ball) nimmt den Korb ins Visier. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Für die Leichlinger geht es in der Oberliga um die Fortsetzung einer imposanten Serie. Die Basketballer der Giants-Reserve ist indes in Dorsten gefordert und Fast-Break tritt in Wuppertal an. Die Frauen des BBZ Opladen stehen indes vor einer großen Kulisse in Chemnitz.

Basketball, 1. Regionalliga: BG Dorsten – TSV Bayer 04 Leverkusen II. Zwischen Rang fünf und zwölf liegen nur sechs Punkte und das breite Mittelfeld der Tabelle liegt noch dicht beisammen. Mitten in der diffusen Gemengelage befinden sich auch die Giants-Reserve-Basketballer, die am Samstag (19.30 Uhr) beim Zwölften in Dorsten zu Gast sind. „Wir wollen uns mit einem Sieg nicht nur weiter nach oben orientieren, sondern gleichzeitig auch einen direkten Konkurrenten distanzieren“, sagt Trainer Matthew Watson.

2. Regionalliga: Südwest Baskets Wuppertal – SC Fast-Break Leverkusen. Einen ihrer Verfolger wollen sich die Fast-Break-Basketballer vom Hals halten – und am Samstag (16.30 Uhr) beim Tabellenfünften in Wuppertal gewinnen. „Das ist eine erfahrene Mannschaft, die nun durch die Kooperation mit Düsseldorf auf einige junge, talentierte Spieler zurückgreifen kann. Daher gehen wir gewarnt in die Partie“, erklärt Trainer Thomas Pimperl, der freilich unbedingt die kürzlich eroberte Tabellenführung verteidigen möchte. Gleich im Januar kommt es zum Rückspiel mit dem hartnäckigsten Fast-Break-Verfolger DJK Adler Frintrop, wo es für die Leverkusener die bislang einzige Saisonniederlage setzte. Daniel Nesges weilt noch im Urlaub, dafür ist Christoph Knieper wieder zurück.

Oberliga: TuS BW Königsdorf – Leichlinger TV. Bislang blicken die Leichlinger auf einen makellosen Saisonverlauf zurück. Neun Siege aus neun Partien sprechen eine deutliche Sprache. Die Mannschaft von Trainer Björn Jakob führt aktuell mit sechs Punkten die Tabelle an und befindet sich auf dem besten Wege zurück in Richtung zweite Regionalliga. „Wir haben aber noch lange nichts erreicht und müssen konzentriert bleiben“, betont der Coach vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18 Uhr) beim Tabellenachten in Königsdorf. In personeller Hinsicht hat das LTV-Team derzeit noch mit einigen kranken und angeschlagenen Spielern zu kämpfen, Jakob wird wohl erst kurz vor dem ersten Hochball sein Team aufstellen können.