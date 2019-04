Basketball aus der Region : Fast-Break steigt in die 2. Regionalliga ab

Rhein-Wupper Für die Leverkusener Basketballer ist der 94:93-Sieg zum Saisonabschluss gegen Ibbenbüren zu wenig. Während die Giants-Reserve ihre zweite Saisonniederlage kassiert, verabschiedet sich der LTV mit einem Erfolgserlebnis von seinen Fans.

Basketball, 1.Regionalliga: SC Fast-Break Leverkusen – AOK Ballers Ibbenbüren 94:93 (45:51). Schlimmer hätte es die Fast-Break-Basketballer kaum treffen können. Nur aufgrund des schlechteren Vergleichs gegen den Tabellenzehnten Deutzer TV – vier Punkte gaben den Ausschlag – steigt die von Thomas Pimperl trainierte Mannschaft nach nur einer Saison wieder in die 2. Regionalliga ab. „Das ist extrem bitter. Wenn wir 13. oder 14. geworden wären, dann wäre es halt so gewesen. Wir waren aber so dicht dran, in der Klasse zu bleiben“, betonte Pimperl. Er war mit dem finalen Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. In einem abwechslungsreichen Duell lagen die Leverkusener lange Zeit in Rückstand, drehten das Spiel aber dank einer konzentrierten Schlussphase. Marc Raß versenkte beim 92:93-Rückstand sicher zwei Freiwürfe, der letzte Versuch der Ibbenbürener ging daneben. „Wir haben leider im gesamten Saisonverlauf zu viele Punkte liegengelassen. Deshalb sind wir nicht erst jetzt abgestiegen“, sagte der Coach der Leverkusener.