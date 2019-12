Handball : Ex-Nationalcoach soll wohl Trainer der Elfen werden

Leverkusen Der Leichlinger Michael Biegler ist ein Kandidat, der im Umfeld des TSV Bayer als möglicher Nachfolger von Robert Nijdam kursiert, dessen Vertrag vor wenigen Wochen überraschend aufgelöst wurde.

Für die deutsche Nationalmannschaft und die Leverkusenerin Mia Zschocke läuft es bei der Weltmeisterschaft in Japan hervorragend. Mit dem 25:23 gegen die Niederlande zum Start in die Hauptrunde haben sie die Führung ihrer Gruppe übernommen. In der Vorrunde bezwang das Team von Bundestrainer Henk Groener Brasilien (30:24), Australien (34:8) und Dänemark (26:25). Ein Remis gab es gegen Südkorea (27:27), die einzige Niederlage gegen Frankreich (25:27). Für TSV-Spielerin Zschocke stehen bislang fünf Einsätze und ein Treffer (gegen Australien) zu Buche.