Nachfolger von Robert Nijdam gefunden : Ex-Bundestrainer Biegler übernimmt die Elfen

Leverkusen Der Leichlinger wird Trainer der Bundesliga-Handballerinnen – zunächst im Dreiergespann mit Managerin Renate Wolf und Torwart-Coach Andreas Thiel.

Die Gerüchte hatten sich in den letzten Tagen verdichtet. Nun ist es offiziell: Bayers Handballerinnen setzen bei der Nachfolge von Trainer Robert Nijdam auf eine große Lösung. Die Elfen übernimmt im Sommer Ex-Bundestrainer Michael Biegler. Er hat einen Zwei-Jahrs-Vertrag unterzeichnet. Bis der im Juli in Kraft tritt, bringt sich der Leichlinger mit seiner „Agentur 360° Coaching by Michael Biegler“ ein. Allerdings teilt er sich die Verantwortung bis Saisonende mit Abteilungsleiter Andreas Thiel und Managerin Renate Wolf. „Wir werden als Trainerteam bis Sommer Hand in Hand arbeiten“, versichert der neue Übungsleiter.