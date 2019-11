Überraschende Trennung : Robert Nijdam ist nicht mehr Trainer der Elfen

Leverkusen Völlig unerwartet beendet der TSV Bayer 04 Leverkusen die Zusammenarbeit mit dem Niederländer. Wer die Bundesliga-Handballerinnen künftig trainieren soll ist ebenso offen, wie die konkreten Gründe für die Trennung.

Es ist eine Nachricht wie ein Paukenschlag: Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 und Cheftrainer Robert Nijdam beenden zum Monatsende ihre Zusammenarbeit. Einen Nachfolger für den Niederländer gibt es bislang nicht – ebenso wenig, wie eine Begründung für den Schritt. Keiner der Betroffenen war für eine Stellungnahme zu erreichen. „Wir sind überein gekommen, uns in der WM-Pause einvernehmlich zu trennen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Robert für die geleistete Arbeit und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute", wird Handball-Abteilungsleiter Andreas Thiel in einer knappen Mitteilung des Vereins zitiert. Die Trennung stelle die Verantwortlichen nun vor Herausforderungen, die in kurzer Zeit zu lösen seien.